Pedofilia, il cardinale Pell va in carcere: rischia fino a 50 anni

Il cardinale australiano George Pell si e' visto revocare la liberta' su cauzione dopo essere stato riconosciuto colpevole di abusi sessuali su due minorenni. Il 77enne sara' detenuto in un centro di custodia cautelare fino alla sua condanna, quando sara' trasferito in una prigione. La sentenza verra' emessa il 13 marzo: l'alto prelato rischia fino a 50 anni di carcere per i 5 reati nei confronti delle due vittime di 12 e 13 anni, abusate negli anni '90 nella sagrestia della chiesa St Patrick a Melbourne. Pell ha presentato appello contro il verdetto di colpevolezza.

Pedofilia: Gisotti, Pell non ha piu' incarico Vaticano

Il cardinale George Pell non e' piu' prefetto della Segreteria vaticana per l'Economia. A confermarlo, nella tarda serata di ieri, e' stato con un tweet Alessandro Gisotti, direttore ad interim della sala stampa della Santa Sede. "Posso confermare che George Pell non e' piu' il prefetto della Segreteria per l'Economia", ha scritto Gisotti.