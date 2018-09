Pedofilia, il Papa cambi il diritto canonico e apra ai preti sposati

Ogni giorno pare che un nuovo scandalo o problema sessuale si abbatta sulla Chiesa cattolica. La frequenza è preoccupante. La vicenda degli abusi sessuali in generale e ai minori in particolare è nota da anni, ma ultimamente si è particolarmente esacerbata dopo la presentazione del dossier Viganò, a cui è seguito lo scandalo sul Coro della Cappella Sistina e da ultimo, oggi, la notizia del suicidio di un prete cattolico in Francia, accusato (anche se senza una denuncia formale) di molestie sessuali da parte della madre ai danni della sua bambina.

A questo punto Papa Francesco dovrebbe seriamente e prontamente pensare di rivedere il codice canonico per quanto riguarda la norma relativa al celibato dei preti.

Infatti, in altre confessioni cristiane, come quella protestante o ortodossa, il celibato non è obbligatorio. Anzi, tra gli ortodossi, i preti devono necessariamente essere sposati.

Ed è proprio agli ortodossi occorre guardare se si vuole mettere argine ad un fenomeno che sta distruggendo la Chiesa cattolica.

La sessualità è una forza troppo potente per essere regolamentata, vietandola.

Papa Francesco finora ha parlato molto, scritto poco ma cambiato nulla, ed è questo che gli si rimprovera sempre più frequentemente.

Se non si mette mano al codice canonico, tutto rimane in un piano di nebulosità e vaghezza e questo non aiuta certo a risolvere il problema.