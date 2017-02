Pendolari, beffa sui biglietti dei treni. Prezzi più cari per un algoritmo

Per 10 anni prezzi dei treni più alti per colpa di un algoritmo

Incredibile beffa per i pendolari. Per 10 anni i biglietti dei treni sono stati più cari a causa di un algoritmo sbagliato. Ora Trenitalia vuole rimediare. Ma per lungo tempo le tariffe di alcuni viaggi hanno avuto prezzi più alto a causa di una formula matematica.

L’errore ha fatto pagare fino al 33% in più gli abbonamenti sovraregionali ai pendolari

Gli utenti sono arrivati a dover pagare prezzi più alti del 33% sugli abbonamenti sovraregionali di Trenitalia, quelli che coinvolgono territori diversi e con diversa e autonoma tariffazione. Dopo i numerosi allarmi lanciati dalle associazioni dei pendolari su questo algoritmo sbilanciato, l’accordo raggiunto nei giorni scorsi tra Assoutenti e Trenitalia sembra dare una svolta alla vicenda.

Accordo Trenitalia-Assoutenti: palla alle Regioni

Nell’incontro infatti Trenitalia ha condiviso le recriminazioni e il disagio dei pendolari e ha proposto un percorso per superare il problema degli abbonamenti. Secondo Trenitalia saranno le Regioni a doversi fare carico della differenza tra le tariffe riviste e "corrette" e il mantenimento dei contratti di servizio sottoscritti perché sono proprio le Regioni a formulare le tariffe.