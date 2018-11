Pensioni e clima: ecco che cosa preoccupa gli italiani

Sono le pensioni fra i rischi classici e il cambiamento climatico fra quelli emergenti i temi che preoccupano di piu' gli italiani. Sono questi i temi che emergono dalla ricerca di Axa Italia condotta da Episteme ("Rischi emergenti, protezione e innovazione: una nuova era per le assicurazioni") presentata durante l'AxaForum 2018.

Ai primi posti tra le preoccupazioni degli italiani si collocano chiaramente i problemi legati alla sfera del quotidiano: il 53,9% e' preoccupato di non avere in futuro una pensione ragionevole e il 47,8% della gestione della vecchiaia dei propri cari; seguono le inquietudini sui tempi dell'assistenza sanitaria, con il 45,3%, e il timore per la stabilita' del proprio lavoro, 44,8%. Guardando ai rischi emergenti e alle previsioni di rischi gli italiani non hanno dubbi: i rischi ambientali, quelli socioeconomici e la salute sono i grandi temi del futuro: il 46,7% mostra massima preoccupazione per le conseguenze del surriscaldamento del pianeta e ben l'89,7% e' d'accordo con la necessita' di adottare nuovi modelli economici che riducano l'impatto ambientale.Seguono i rischi socioeconomici e politici e quelli tecnologici: ad esempio, sul fronte dei rischi tecnologici, il 15,2% teme rischi legati alla riservatezza dei dati e il 14,2% teme l'intelligenza artificiale e l'avvento dell'Internet delle Cose (IoT).

"Viviamo in un mondo caratterizzato da rischi emergenti, sempre piu' volatile e iperconnesso, che richiede risposte nuove per gestire questa complessita' e proteggere meglio le persone. Per il nostro Axa Forum 2018 siamo partiti dai bisogni degli italiani, che hanno le idee chiare - ha detto Patrick Cohen, a.d. di Axa Italia - Dalla ricerca emergono preoccupazioni importanti, soprattutto legate agli aspetti socioeconomici individuali, come la pensione, il lavoro o la salute. Questi dati rafforzano la nostra convinzione: sempre di piu' dobbiamo saper prevedere l'imprevedibile, facendo leva sulla nostra expertise nella prevenzione e gestione dei rischi nel lungo periodo, per diventare veri partner dei nostri clienti. Offrendo soluzioni innovative, semplici e su misura, riusciremo a raggiungere il nostro obiettivo: aiutare le persone a vivere meglio".