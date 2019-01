Pensioni, Durigon: "Task force dell'Inps per quota 100". PENSIONI NEWS

Pensioni: Durigon, task force Inps per affrontare quota 100

Dopo l'approvazione del decreto legge su 'quota 100', previsto la prossima settimana, vi e' il rischio che si configuri una "prima fase caotica" ma "l'Inps sara' pronta a dare le necessarie risposte" ai cittadini. Lo assicura il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon, interpellato dall'Agi. "Stiamo mettendo in piedi una task force per far fronte alle richieste".

Pensioni: Durigon, con dl retroattive Ape social e opzione donna

Il decreto legge che conterra' "quota 100, pensioni di cittadinanza e reddito di cittadinanza", che sara' approvato "la prossima settimana", prevedera' l'entrata in vigore "con data retroattiva dal primo gennaio dell'Ape social e di opzione donna". Lo riferisce all'AGI il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, precisando che verra' anche "tolto l'adeguamento dell'eta' all'aspettativa di vita: blocchiamo l'aspettativa di vita a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne", spiega Durigon. Il sottosegretario riferisce inoltre che per i dipendenti pubblici il decreto stabilira' che la prime decorrenza per andare in pensione con quota 100 sara' fissata al mese di luglio. Interpellato sulle critiche avanzate dalla Cgil, secondo cui si e' di fronte solo ad una "misura previdenziale temporanea", Durigon replica: "Con il decreto diamo la possibilita' a 350 mila persone di andare in pensione quest'anno e a 800 mila nel triennio: dai sindacati mi aspetto una posizione ben diversa. Diamo una prima picconata alla legge Fornero ma la Cgil sa per certo che cancellarla totalmente avrebbe avuto un costo troppo elevato. Con i governi precedenti i sindacati hanno fatto l'accordo per l'Ape social che costa 1,8 miliardi; noi mettiamo sul piatto 21 miliardi". "Questo governo - conclude - sta iniziando a svuotare il bacino causato dalla Fornero: penso sia un bene per l'Italia".