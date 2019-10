Pensioni news, quota 100 novità: tre mesi in più di attesa? Governo smentisce

Quota 100: fonti min. Lavoro, no a revisione finestre

Riguardo alle indiscrezioni pubblicate oggi da alcuni quotidiani circa la possibilita' di modificare Quota 100, fonti del Ministero del Lavoro fanno sapere che al momento non esiste alcuna ipotesi di revisione delle finestre. E' quanto apprende l'ANSA.

QUOTA 100, TRE MESI IN PIU' DI ATTESA PRIMA DI PRENDERE LA PENSIONE

Secondo quanto riportato da alcuni quotidiani, infatti, Quota 100 sarà confermata fino alla scadenza di fine 2021, come previsto dalla legge, ma chi utilizzerà questo canale per lasciare prima il lavoro (bastano 62 anni d’età e 38 di contributi) dovrà aspettare tre mesi in più prima di cominciare a prendere la pensione. È una delle ipotesi sulle quali lavorano i tecnici del governo in vista della prossima manovra di Bilancio.

Pensioni, sindacati: Bene conferma Quota 100, ora interventi in 'rosa'

Nella legge di Bilancio, sul fronte pensioni serve una risposta immediata. Lo sottolineano Cgil, Cisl e Uil dopo l'apertura del tavolo con il governo al Ministero del Lavoro. Oltre a una immediata rivalutazione delle pensioni medie e basse, i sindacati, sul fronte Quota 100, commentano positivamente la conferma ma serve più attenzione alle donne: "Le vere vittime rispetto alla legislazione previdenziale dal 2009 al 2011 sono le donne. E Quota 100 non è stata sicuramente un amica delle donne. È da questo punto di vista bisogna mitigare le debolezze che Quota 100 ha presentato", evidenzia Ignazio Ganga, della Cisl.