Pensioni e trasferimenti, i giudici avvertono:"Gentiloni mantenga gli impegni"

IL COMUNICATO DELL'ANM DI "AVVERTIMENTO" AL GOVERNO GENTILONI

Le notizie di stampa degli ultimi giorni, peraltro nel merito contrastanti tra loro, riferiscono di un possibile intervento correttivo al d.l. 168/2016 che dovrebbe essere adottato nella giornata di domani attraverso il decreto milleproroghe. Si tratta di un intervento più volte richiesto e auspicato dall'Anm, necessario per rimuovere le distorsioni dell'ordinamento giudiziario causate dal decreto legge dello scorso 31 agosto. Accogliamo con favore la notizia e chiediamo che il Governo mantenga fermo l'impegno politico assunto in questi mesi e che già nel corso del Consiglio dei Ministri di domani adotti tutti i provvedimenti necessari a prolungare a regime per tutti i magistrati il periodo di trattenimento in servizio (anche per i colleghi che saranno collocati a riposo sabato prossimo), in modo tale da rimuovere le disparità createsi la scorsa estate e da garantire un graduale avvicendamento negli uffici giudiziari, che vivono tutti, senza distinzione, enormi difficoltà di funzionamento determinate dalla insostenibile carenza di organico. È imprescindibile, ancora, riportare il termine di legittimazione per i trasferimenti a tre anni, soprattutto per andare incontro alle esigenze e alle aspettative dei magistrati di prima nomina, di cui l'ANM ha più volte sottolineato le specificità.