Per la prima un africano guida l'Oms

Tedros Adhanom Ghebreyesus è il nuovo Direttore generale dell’Oms per il quinquennio 2017 (il 1° luglio entrerà in carica) – 2022. A eleggerlo sono stati i rappresentanti del 194 Paesi riuniti nella settantesima Assemblea dell’Organizzazione mondiale della Sanità, in corso a Ginevra da ieri e fino al 31 maggio. Tutti i delegati intervenuti prima della votazione hanno avuto nei loro discorsi come prima cosa parole di cordoglio e solidarietà per l’attentato di Manchester (22 morti e 59 feriti per ora per una bomba durante un concerto).



Tedros, biologo, 51 anni, il più giovane dei candidati al dopo Margaret Chan rimasta in carica per due mandati, è ex ministro della Sanità e poi degli Affari Esteri dell'Etiopia. Intervistato da Lancet all’indomani della sua candidatura appoggiata da tutti gli stati africani, Tedros ha risposto che iniquità all'accesso alla sanità, nuove resistenza alle cure e relative risposte alle emergenze, impatto dei cambiamenti climatici sulla salute sono le tre maggiori minacce immediate.

“Il nostro mondo è cambiato – ha spiegato Tedros -. Oggi, ci troviamo di fronte minacce per la salute senza precedenti, da pandemie, alle infezioni resistenti agli antibiotici, ai cambiamenti climatici. Abbiamo bisogno di una forte ed efficace Organizzazione Mondiale della Sanità per affrontare queste sfide”. Come direttore generale, Tedros ritiene che un approccio collaborativo e di comprovata efficacia aiuteranno a proteggere la salute di tutte le persone.

“Viviamo in un mondo che cambia, e che deve essere in grado di cambiare. Ci attendono nuovi progressi e tante sfide, vecchie e nuove. Cambiamenti climatici e ambientali pongono nuove minacce. Stili di vita insalubri stanno dando origine a malattie non trasmissibili, che mettono in pericolo la salute pubblica. La globalizzazione ha reso facile per gli agenti patogeni di malattie infettive trasformarsi nella scintilla di pandemie che minacciano la vita e la sicurezza economica degli Stati. La resistenza antimicrobica sta minacciando la nostra capacità di trattare efficacemente malattie comuni e le infezioni, e la mobilità della popolazione, il commercio globale e le disuguaglianze nell'accesso all'assistenza sanitaria di base e la protezione sociale, stanno portando a complesse sfide per la salute.

Immagino un mondo in cui tutti possano condurre una vita sana e produttiva, indipendentemente da chi sono o dove vivono. Credo che l'impegno globale per lo sviluppo sostenibile, sancito gli obiettivi di sviluppo sostenibile, offra un'opportunità unica per affrontare i determinanti sociali, economici e politici della salute e migliorare la salute e il benessere delle persone in tutto il mondo.

Il raggiungimento di questa visione richiede un’Oms forte ed efficace, in grado di affrontare le sfide emergenti e raggiungere gli obiettivi di salute e di sviluppo sostenibile. Ci vuole una leadership Oms che abbia nuova vita e unisca la salute pubblica, la competenza diplomatica e politica necessaria per affrontare le sfide più urgenti del nostro tempo”.

Le priorità indicate da Tedros nel corso della campagna per la carica di Direttore generale Oms - come scrive http://www.quotidianosanita.it - sono articolate in cinque aree chiave:

1. Salute per tutti: avanzamento universale della copertura sanitaria e garanzia per tutte le persone di accesso ai servizi necessari senza rischi di impoverimento, “guidando” risorse nazionali per la salute, rafforzando la salute primaria, la cura e l'accesso ai servizi di prevenzione, diagnostica e ai medicinali per impedire la trasmissione di malattie e curare quelle non trasmissibili.

2. Emergenze sanitarie: rafforzamento della capacità delle autorità nazionali e delle comunità locali a rilevare, prevenire e gestire emergenze sanitarie, tra cui la resistenza antimicrobica e gestire in modo più efficace gli effetti sulla salute della popolazione di massa della mobilità generale.



3. Donne, bambini e adolescenti: mettere il benessere delle donne, bambini e adolescenti al centro della salute globale e dello sviluppo e al centro del programma di uguaglianza.

4. Impatti sanitari del clima e cambiamento ambientale: sostegno alle autorità sanitarie nazionali per meglio comprendere e affrontare gli effetti fel clima e dell'ambiente e del cambiamento che questi generano sulla salute.

5. Un Oms trasformato: costruire l’Oms In un modo più efficace e trasparente e renderlo agenzia responsabile, indipendente, scientifica e innovativa, i cui risultati siano focalizzati e mirati ai problemi della salute. Ciò richiederà un nuovo equilibrio di riforme e stabilità dell'organizzazione.

Tedros ha anche identificato quelle che ritiene siano le azioni immediate da compiere.

Garantire una forte, coordinata e rapida globalizzazione con risposte alle emergenze sanitarie:

• Rafforzare la capacità dell'Oms di guidare l’implementazione e il monitoraggio indipendente del suo nuovo programma per focolai ed emergenze sanitarie basate su sei cardini: programma, linea di Autorità, insieme di gestione delle emergenze, processi e metriche di performance, forza lavoro, budget, regole e processi di emergenza.

• Armonizzare le risposte di emergenza per assicurare sinergia e allineamento nelle pandemie agli sforzi di risposta a livello globale e locale, così come tra emergenze sanitarie esistenti ed emergenti e strumenti finanziari.

• Affrontare la resistenza antimicrobica come priorità globale per la salute, lavorando con le agenzie come l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e l'Organizzazione mondiale per la salute animale Salute (Oie), per promuovere una salute pubblica e l’approccio al monitoraggio e alla mitigazione dell’impatto delle malattie. Accelerare l'implementazione del programma sul Piano d'azione globale sulla resistenza antimicrobica.

• Rendere prioritario l'approccio "One Health" a tutti i livelli attraverso la promozione di più settori di collaborazione per prevenire, rilevare e rispondere alle minacce all'ambiente umano-animale con unìinterfaccia sanitaria e affrontare i rischi per la salute che derviano dal cambiamento climatico e ambientale.

• Individuare e mostrare i problemi di salute legati alle migrazioni di massa, intensificando l'impegno dell'Oms con le organizzazioni che stanno lavorando su questo problema sia dentro che fuori il sistema delle Nazioni Unite.

Sostenere la difesa a livello locale:

• Sostenere lo sviluppo di sistemi di salute, in particolare per l e cure primarie e delle comunità, in grado di guidare prevenzione, monitoraggio, risposta sanitaria e recupero della salute. Migliorare la capacità locale di utilizzare le risorse esistenti in modo più strategico ed efficiente quando queste riguardano anche le emergenze sanitarie.

• Portare avanti la piena attuazione del programma sui Regolamenti sanitari internazionali (IHR) 2005, rafforzando la capacità degli Stati membri di incontrarsi e finanziare gli obblighi e le misure previste per prevenire, individuare e rispondere alle minacce per la salute pubblica



• Promuovere la multisettorialità e il lavoro comune delle agenzie per la collaborazione e lo sviluppo di nuovi strumenti per la raccolta di dati generali, test diagnostici e vaccini, per prevenire in modo più efficace, rilevare e rispondere alle emergenze che generano minacce alla salute pubblica, tra cui zoonosi e malattie e resistenza antimicrobica.

Per quanto riguarda la sua attività pregressa, da tre decenni, Tedros ha sviluppato un mix tra politica, leadership e salute pubblica. È considerato un leader che ha salvato e migliorato la vita In Africa, riformando la burocrazie e ottenendo risultati. Ha esperienza nel miglioramento della salute fatta in uno dei paesi più colpiti da molte tra le maggiori sfide sanitarie del mondo.

Come ministro della sanità dell'Etiopia, il suo programma globale di riforma ha trasformato il sistema sanitario del paese, migliorando positivamente la vita di milioni di etiopi. La sua leadership globale è su malaria, Hiv/Aids e la salute materna e del bambino. È attraverso il coinvolgimento di Tedros, che nel suo Paese sono stati in grado di avvicinare la sanità alle comunità, rispondere ai focolai pericolosi per la salute focolai e alle emergenze, migliorando La salute e il benessere delle donne e dei bambini, investendo sulle persone e dando luogo a riforme innovative anche per finanziare le infrastrutture e i sistemi.

Tedros, oltre alla laurea in biologia presa all’Università di Asmara nel 1986, possiede un dottorato di Filosofia (Ph.D.) Health Community conseguito all’Università di Nottingham nel 2000 e un Master di Science (MSc), Immunologia delle malattie infettive, ottenuto all’Università di Londra nel 1992.



È stato nominato anche dalla rivista inglese Wired Magazine come una delle 50 persone in grado di cambiare il mondo nel 2012. La rivista ha scritto: "Tedros ha utilizzato tecniche innovative per salvare la vita di milioni di etiopi. Piuttosto che costruire ospedali costosi, ha istituito programmi di formare 35.000 operatori sanitari per inviarli a fornire assistenza in quasi tutte le comunità di tutta l'Etiopia, specialmente a donne e bambini, che sono spesso i più vulnerabili e meno abbienti. Il risultato è che le donne hanno ora accesso alla pianificazione familiare e sono in grado di decidere sui loro figli, che hanno acquisito così maggior speranza di vita anche grazie a vaccini e trattamenti per malattie mortali come la polmonite, la malaria e la diarrea. In cinque anni, il suo lavoro ha ridotto il tasso di mortalità dei bambini etiopi sotto i cinque anni del 28%”.

The New African Magazine, rivista africana pubblicata nel Regno Unito, ha definito Tedros come uno dei 100 africani più influenti per il 2015 nella categoria della politica e dei servizi al pubblico. La rivista lo ha nominato "apripista" e ha sottolineato la sua agenda riformista come ministro della Sanità dell'Etiopia, che ha trasformato il settore sanitario del paese attraverso un massiccio dispiegamento di operatori sanitari, con guadagni enormi. La rivista ha definito Tedros in grado di mettere le persone al centro delle sue politiche anche come ministro degli Affari Esteri. Il suo ruolo come un attore chiave negli interventi regionali strategici dell’Etiopia e di mediazione in Sudan e Somalia ha contribuito anche alla sua nomina come una delle persone influenti in Africa per il 2015.