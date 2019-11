Per Report e Repubblica fa disinformazione. Ma Imola Oggi li citerà per danni

Armando Manocchia è il proprietario del dominio Imola Oggi. Da qualche tempo è al centro di accuse sempre più virulente sui media nazionali. Ha deciso di parlarne con Affaritaliani

Premesso che a me gli antisemiti fanno ribrezzo lei è antisemita?

Ma stiamo scherzando!? Pure questa? E la prima volta che lo sento. Ho in soggiorno la bandiera di Israele, insieme a quella italiana e a quella degli Usa. Israele resta l’unico avamposto di democrazia in un contesto devastato da dittatori e criminali di oggi genere.

Ma allora come spiega chi la accusa di essere...

Sono l'ideatore del premio Oriana Fallaci e sono amico di Fiamma Nirenstein a cui anni fa ho dato il premio. Mi sembra un delirio. Ho tanti amici ebrei. Il mio difetto è che sono una persona libera e parlo “pane al pane e vino al vino”. Forse chi lo dice lo fa perché con Imola Oggi abbiamo duramente criticato Soros… Ci stanno diffamando… Li citerò per danni

Antiarabo?

Ma neanche. Ho dato il premio anche a Magdi Allam quando non si era ancora convertito.

Ma con i suoi titoli lei e il suo giornale siete accusati di essere razzisti. I vostri articoli quando trattano di immigrati sono...

Mi stanno creando un danno con queste porcherie. Non scrivo notizie. In un anno pubblicherò di mio pugno 10 articoli. Imola Oggi non è un giornale ma un collettore di articoli di altri e io non sono un giornalista. Pubblichiamo citando la fonte, gli articoli di giornali e qualche volta comunicati e agenzie di stampa e dichiarazioni di politici e di amministratori pubblici. Ogni volta che pubblichiamo c’è sempre la fonte. Se la fonte è dubbia non pubblichiamo. Che colpa ho io se un fatto esiste e se il nostro format ha successo!? Le nostre sono notizie reperite da altri che sono iper accreditati. Se anche una notizia non fosse del tutto perfetta la responsabilità non è di Imola Oggi ma di chi l’ha pubblicata

Forse i vostri titoli sono un po' estremi...

Il diritto di cronaca non è appannaggio dei giornalisti. Se lo devono mettere in testa. E io non manipolo notizie.

Ma in alcuni casi è stato accusato di manipolare il dato con il titolo

Mi contestano 2 articoli su 80.000 che abbiamo pubblicato da quando nel 2011 ho preso le redini di Imola Oggi. Ed erano articoli di due testate nazionali che riportavano fatti veri. C’erano dei video e il contenuto riportava quanto si vedeva nel video.

Ogni volta che si parli di fake news si cita voi. Abbiamo visto Imola Oggi con questa accezione negativa anche sulla Rai con Report. Come lo spiega?

Nasce tutto dai sedicenti siti di bufale che propalano bufale e manipolazioni a loro volta. Non piaciamo a chi li finanzia. Vabbè, non ce ne siamo mai curati. Non ho il tempo di controbattere ogni volta a delle idiozie. Vedere però che giornali grandi come Repubblica, Espresso, Il Fatto o addirittura Report ci associano solo alle fake è più grave. Ho dato mandato ad un avvocato per verificare caso per caso e procedere per vie legali. Di sicuro lo faremo.

Ne ha già presentate?

Ho querelato Lettera 43 nel 2015 e nel 2018 Corrado Formigli. Quest’ultimo con il suo programma tv associava noi alle fake news riferendosi ad una notizia. Ma era la ripubblicazione di un articolo del quotidiano nazionale Italia Oggi. In tv hanno omesso la fonte facendoci passare per propalatori di menzogne quando il fatto era sostanzialmente vero anche se un dettaglio era sbagliato. Adesso è partita una sorta di diffamazione di massa nei nostri confronti.

E con Report?

Ho chiesto il diritto di replica. Non mi hanno neanche risposto. Se il servizio pubblico è questo mi fa davvero schifo che con i soldi della collettività si voglia distruggere la reputazione di qualcuno.

Lei è fascista...

No, ma neanche per sogno.

Di destra?

No, né di destra né di sinistra. Non ho nessuna appartenenza partitica. Ma per essere precisi di sicuro non sono di sinistra. Quelli del Pd si definiscono antifascisti ma in certi comportamenti sprezzanti e disgustosi nei miei confronti sono loro i fascisti veri. Mi definirei un patriota, scriva così, un patriota…. Vorrei dire una cosa.

Dica.

L’informazione italiana è in mano a gruppi che non fanno l'interesse dei cittadini che è quello di essere informati. Ad esempio ora si scopre il caso Bibbiano ma di temi come quello dei bambini sottratti alle famiglie il nostro sitarello se ne occupa da 10 anni.

Perché allora tutto questo?

Sono fabbriche di odio gestite dai professionisti della mistificazione. Io sono una persona perbene. Se non la penso come loro non posso farci niente. Ma la cosa che mi fa più ridere è che se la stanno prendendo con uno che non è neanche giornalista. Faccio il “garzone da fornaio”.