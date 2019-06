Melania Trump e il mancato inchino alla alla Regina Elisabetta II

Trump a Londra; Melania non si inchina a regina Elisabetta II

Il presidente degli Stati Uniti e sua moglie hanno iniziato questo lunedì una visita ufficiale di tre giorni in Europa. Programma del primo giorno? Un incontro con la regina Elisabetta II, alla quale la First Lady americana non ha porto l'inchino.

Durante il suo incontro con Elisabetta II, Donald Trump ha quindi privilegiato la stretta di mano con i tradizionali baci. Un gesto subito imitato da sua moglie Melania, che non si è inchinata per salutare la regina d'Inghilterra. Un crimine di lesa maestà?

Il sito della famiglia reale spiega come salutare i suoi membri: "Non esiste un codice di condotta quando si incontra la regina o un membro della famiglia reale, ma molte persone rispettano la tradizione", dice l'articolo. Secondo l'usanza, "gli uomini chinano la testa mentre le donne si inchinano un po '".

Altri, come Donald e Melania Trump, preferiscono semplicemente "stringere la mano" al loro interlocutore. Durante la loro visita di stato nel 2011, Barack e Michelle Obama non si erano nemmeno piegati alla madre del principe Carlo.

Melania Trump, l'outift della first lady Usa

La first lady americana, Melania Trump, ha scelto un abito bianco avorio, lungo, fasciante e senza maniche per il banchetto organizzato dalla regina Elisabetta a Buckingham Palace in onore del presidente americano Donald Trump. L'abito è firmato è Dior Haute Couture e ha la parte superiore in toulle. Il bianco è il colore predominante della serata 'reale', anche la regina è vestita di bianco, così come la moglie del principe Carlo, Camilla, e la duchessa di Cambridge, Kete, moglie di William.

Donald Trump e Melania da Theresa May, giornata di regali

Sarà una giornata ricca di doni quella che il presidente Donald Trump e Melania Trump vivranno, in visita di Stato nel Regno Unito, dalla premier britannica Theresa May.

Quella che sarà donata a Trump è una copia personale di Winston Churchill dell'agosto del 1941 con le sue correzioni in rosso, a matita. La Carta Atlantica preparò l'alleanza militare tra i paesi in guerra contro l'Asse e fu lo strumento al quale si richiamò esplicitamente la successiva Dichiarazione della Nazioni Unite (1 gennaio 1942), ripetutamente attaccata da Trump. La Carta Atlantica è considerato il documento più emblematico della "speciale relazione" tra Usa e Regno Unito. Alla first lady Melania sarà donato un servizio da tè firmato da Emma Bridgewater.