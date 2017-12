Perlana for Women, il progetto con il Telefono Rosa: bilancio positivo

Più che positivo il bilancio della nuova edizione di PERLANA FOR WOMEN, progetto di responsabilità sociale ideato da Perlana nel 2013, realizzato quest’anno insieme a Telefono Rosa, con l’obiettivo di garantire un sostegno concreto alle donne che escono da esperienze traumatiche e sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema. Ecco le storie delle tre le donne vittime di violenza che stanno frequentando corsi di formazione professionale per raggiungere l’indipendenza economica, primo passo per tornare a condurre una vita serena.

Sabrina, Giorgia e Sonya. Ognuna di loro ha fatto la propria scelta personale e professionale e ha iniziato il percorso di rivincita verso un passato difficile, dimostrando che, con il giusto sostegno, si può uscire da esperienze traumatiche.

Sabrina di 25 anni, originaria dell’Algeria, vive con la sua bambina presso uno dei centri di accoglienza di Città Metropolitana Roma Capitale gestito dal Telefono Rosa e sta seguendo due corsi: uno di italiano presso la Scuola di lingua e cultura italiana della Comunità S. Egidio e uno per cameriera presso la Fondazione “Il Faro”.

La trentasettenne Giorgia, conclusa la formazione iniziale per impiegati/addetti segreteria di primo livello, ha deciso di non fermarsi e proseguire con il secondo livello dello stesso corso. Anche per lei e suo figlio la speranza è quella di iniziare davvero una nuova vita.

Sonya, classe ’97, bulgara ma in Italia da quando aveva 8 anni, dopo aver trovato rifugio nella Casa di Valmontone (Lazio), sta ora frequentando, grazie a Perlana for Women, un corso per parrucchiere con l’obiettivo di trovare al più presto un lavoro e una casa per lei e i suoi figli.

Malte Turk, Direttore Marketing Divisione Laundry & Home Care, commenta: “Siamo molto felici ed orgogliosi che, grazie a Perlana For Women, tre donne stiano lavorando per ricostruire il proprio presente e assicurarsi un futuro migliore. Noi crediamo fortemente che da situazioni di violenza si debba e si possa uscire ed i percorsi intrapresi da Sabrina, Giorgia e Sonya sono storie positive di rinascita, di coraggio, di lotta per una vita serena; storie che speriamo aiutino altre donne con esperienze traumatiche ad uscire dal silenzio.”

“Spesso si nega la possibilità di trovare un lavoro a completamento del percorso di fuoriuscita dalla violenza. É necessario che una donna ritrovi la sua dimensione lavorativa per acquisire una completa autonomia. Il progetto di Perlana è stato prezioso per le tre donne attualmente impegnate nella formazione professionale. A loro abbiamo potuto dare tutto quel sostegno per ricreare la serenità necessaria a ricostituire una famiglia equilibrata. A Perlana va il mio ringraziamento per aver aiutato Telefono Rosa a regalare una speranza ed un sorriso a queste donne e ai loro bambini” commenta Gabriella Carnieri Moscatelli, Presidente di Telefono Rosa.

Perlana For Women è un progetto finalizzato a sostenere il mondo femminile. Nella prima edizione (2013) è stato a fianco dell’associazione Susan G. Komen Italia sponsorizzando la corsa podistica Race for the Cure di Roma per raccogliere fondi a favore della lotta contro i tumori al seno; nella seconda edizione (2015) si è focalizzato sull’imprenditoria in rosa sostenendo l’avvio di una micro impresa sul territorio italiano.

Per maggiori informazioni www.donnad/perlanaforwomen