Pernigotti, Mise: "Produzione resta a Novi, no a esuberi"

Si apre uno spiraglio nella vicenda dello stabilimento Pernigotti di Novi Ligure. Secondo quanto riferito da fonti sindacai sono stati siglati due accordi preliminari rispettivamente con Emendatori e Gruppo Spes. Lo si apprende da fonti sindacali presenti al tavolo del Mise. Il primo accordo è per la cessione del marchio "Maestri gelatieri" e per le relative strutture commerciali (21 dipendenti) e produttive (15) con inizio produzione dal 1 ottobre 2019. Il secondo è sulla reindustrializzazione della produzione di cioccolato e torrone. È in fase di valutazione la possibilità che sia un unico soggetto aziendale (una newco) a gestire la produzione di Novi.

Soddisfatto il Ministero dello Sviluppo Economico, secondo cui sullo stabilimento di Novi "è stato raggiunto un accordo storico: produzione continua a Novi Ligure e nessun esubero". L'intesa "è frutto di mesi di lavoro sinergico del ministro Di Maio", spiegano fonti del ministero.