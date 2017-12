Perugia: "favori in cambio di sesso", chiesti oltre 10 anni per ex pm

Dieci anni e sei mesi di reclusione. E' questa la pena che il sostituto procuratore della Repubblica di Perugia, Gemma Miliani, ha chiesto al termine della sua requisitoria per l'ex pm di Roma Roberto Staffa, processato per concussione perché, secondo l'accusa, avrebbe avuto dei rapporti sessuali con dei transessuali in cambio di favori nel suo ufficio della procura di Roma. L'ex magistrato è stato anche processato per corruzione in atti giudiziari, violenza sessuale, detenzione di materiale pedopornografico, rivelazione di segreti d'ufficio, e accesso abusivo a sistema informatico. Il processo era stato trasferito per competenza alla procura di Perugia, proprio per il coinvolgimento del magistrato capitolino. Roberto Staffa nel corso del processo si è sempre dichiarato innocente, e la sua difesa farà la sua arringa il 24 gennaio prossimo.



Intanto, il pm Miliani, ha chiesto per lui anche la condanna al pagamento di 1.700 euro di multa. Secondo l'inchiesta, Staffa, avrebbe "abusato dei suoi poteri" rivelando "notizie che dovevano rimanere segrete". Agli atti dell'indagine finirono anche i filmati che vennero fatti nell'ufficio del magistrato, ma il collegio del tribunale di Perugia che dovrà giudicarlo, le dichiarò inutilizzabili all'inizio del processo.La sentenza è attesa per il 20 febbraio prossimo.