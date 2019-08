Pesaro, coppia trovata morta in casa. E' ipotesi omicidio-suicidio

Omicidio-suicidio è l'ipotesi su cui stanno indagando i carabinieri di Pesaro dopo il ritrovamento del cadavere di un uomo, impiccato nel garage, e della salma di una donna ritrovata in casa con diverse ferite sul corpo. Si tratta di una coppia di origini moldave. La tragedia è avvenuta alla periferia di Pesaro, in una casa sulla strada che porta a Santa Veneranda.

L'omicidio e' avvenuto al piano terra di una palazzina in via Chiaramonti, zona Santa Veneranda. L'uomo, Andrei Cegolea di 47 anni, era un operaio. La moglie, Maria di 42 anni, faceva lavori saltuari anche come badante. E ai parenti la donna avrebbe confidato piu' volte le violenze subite dal marito geloso e del quale aveva paura. Per questo aveva deciso di separarsi, pur senza denunciarlo. Le figlie della coppia, di 23 e 14 anni, in questi giorni stanno trascorrendo le vacanze in Moldavia. Le due ragazze si sarebbero allarmate quando ieri hanno tentato di contattare telefonicamente la madre, senza riuscirci. A quel punto hanno contattato dei cugini, che sono andati in via Chiaramonti e hanno trovato il corpo della donna in bagno, vicino a una finestra. La donna, secondo quanto stabilito poi dal medico legale, era gia' morta da molte ore. Il corpo dell' uomo e' stato trovato dai carabinieri durante un sopralluogo nei dintorni della casa: il cadavere di Andrei Cegolea, che si e' impiccato, era in un capanno usato anche come garage.