Pesaro, il Pd censura un giovane disabile perché "è di CasaPound"

“Il vento sulle braccia” è il libro che racconta la sensazione di libertà che si prova correndo. Anche su una “handbike”, la carrozzina speciale per competizioni olimpiche con cui Claudio Palmulli, l’autore, sogna di partecipare alla maratona di New York. Perché Claudio, 28enne romano tetraplegico dalla nascita, non può contare sulle sue gambe. Ma non si è mai arreso, da qui l’idea di scrivere un libro che racconta la sua esperienza di vita, con cui finanziare l’acquisto di quel mezzo speciale, per poter partecipare alla maratona.

La vita di Claudio, che, come si legge su http://www.ilgiornale.it, ha sconfitto la malattia con la sua forza di volontà, è piena di ostacoli. Non solo barriere architettoniche, ma anche ideologiche. Come quelle su cui si regge la decisione del sindaco dem di Pesaro, Matteo Ricci, che gli ha negato la sala circoscrizionale dove, il prossimo 16 dicembre, si sarebbe dovuta svolgere la presentazione de “Il vento sulle braccia”. La colpa di Claudio? Appartenere a CasaPound Italia.

Le ragioni del diniego sono chiare. Le ha spiegate lo stesso Ricci, oggi, all’Ansa: “Chi discrimina etnie, religioni e fomenta l’odio non deve avere a disposizione delle sale pubbliche: basta con ambiguità giuridiche”. Fulminea la replica di Christiano Demontis, responsabile pesarese di CasaPound: “Il sindaco si scorda che CasaPound è un movimento che si è candidato alle elezioni e che ha consiglieri democraticamente eletti nei comuni”. Il dietrofront del primo cittadino è stato stigmatizzato dai vertici di via Napoleone III: “Matteo Ricci – commenta il vice presidente Simone Di Stefano – sei ridicolo vergognati”. Palmulli, dal canto suo, ha ricordato che il suo libro “non parla né di politica, né di CasaPound”. E comunque la presentazione si farà in altra sede, perché il giovane autore non è certo il tipo che molla.