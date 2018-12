Pesaro, agguato mafioso: ucciso il fratello di un collaboratore di giustizia

Agguato mafioso nel centro di Pesaro: un calabrese di 51 anni, Marcello Bruzzese, e' stato ucciso in una stradina del centro storico di Pesaro. Nella tranquilla citta' marchigiana e' ora caccia ai killer: sarebbero due e sono riusciti a fuggire a piedi. Dal massimo riserbo che mantengono gli inquirenti e' trapelato che l'uomo era sotto protezione perche' fratello di Girolamo Biagio Bruzzese, 'ndranghetista pentito e dal 2000 collaboratore di giustizia. Nel 1995, in provincia di Reggio Calabria, Marcello Bruzzese, allora 28enne, rimase gravemente ferito, colpito allo stomaco in un agguato che costo' la vita al padre Domenico e al genero di quest'ultimo, Antonio Maddaferri. I killer sono entrati in azione con il volto coperto intorno alle 18:30, in via Bovio: l'uomo stava parcheggiando la sua auto all'interno del garage, sotto casa. Almeno 24 i bossoli calibro 9 ritrovati a terra dal personale della scientifica, 15 andati a segno secondo il primo esame sul cadavere: l'uomo non avrebbe avuto nemmeno il tempo di rendersi conto di quanto stava succedendo. Sono stati gli abitanti di via Bovio ad avvisare le forze dell'ordine: sul posto i sostituti della procura di Pesaro, Alfredo Narboni e Maria Letizia Fucci, e la Dda di Ancona, una presenza che conferma la matrice mafiosa dell'agguato. Sposato e con due figli, Bruzzese si era trasferito con la famiglia in un appartamento al numero 28. Una persona gentile e riservata, secondo i vicini di casa.