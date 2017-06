Pescia, arrestato per peculato il sindaco Pd Giurlani (ex sindaco Fabbriche)

Peculato: arresto Sindaco Pescia, acquisto' cappotti e smartphone

Acquisti di cappotti da donna, articoli sportivi, smartphone e addobbi natalizi: questi i giustificativi di spesa presentati dall'ex presidente di Uncem Toscana, ed attuale sindaco Pd di Pescia (Pistoia), Oreste Giurlani, ai domiciliari da stamani con l'accusa di peculato. Ma Giurlani avrebbe preso rimborsi anche per consulenze (per un totale di oltre 230mila euro), effettuato da lui stesso presso l'ente che presiedeva, e rimborsi per benzina riferiti a percorrenze fino a 15mila km al mese, 500 km al giorno comprese le domeniche. In totale, secondo le accuse del pm Tommaso Coletta, Giurlani avrebbe sottratto all'Uncem 578.102,32 euro. Ente che nel 2016 ha chiuso con perdite per 2 milioni e 400mila euro. Verso l'Inps esiste un debito di 712mila euro.

Sindaco Pescia: e' indagato anche per corruzione oltre che per peculato

E' indagato anche per corruzione, assieme ad almeno un'altra persona, il sindaco di Pescia del Pd, Oreste Giurlani, ex presidente di Uncem. Lo si apprende da fonti giudizarie. Gli episodi contestati sarebbero tutt'ora al vaglio della magistratura, e scaturirebbero da alcune intercettazioni telefoniche disposte dai pm di Firenze nell'ambito del filone per l'accusa di peculato relativo alla sua presidenza dell'Uncem Toscana.

Arrestato per peculato il sindaco di Pescia: Anci, valutare sospensione Giurlani Presidente associazione Toscana, per chiarire sua posizione

"Siamo disponibili a valutare una sospensione delle deleghe attualmente ricoperte da Giurlani per dargli modo di chiarire la sua posizione con la massima serenita'". Lo afferma il presidente di Anci Toscana Matteo Biffoni, in merito all'inchiesta che coinvolge il sindaco di Pescia, e tra le altre cariche anche vicepresidente dell'Anci regionale con delega alla montagna, Oreste Giurlani. "Abbiamo massima fiducia nella magistratura e ci auguriamo che quanto prima venga fatta chiarezza sui fatti contestati all'ex presidente di Uncem Oreste Giurlani - aggiunge Biffoni in una nota -. Restiamo assolutamente garantisti sul fronte giudiziario, certi che nelle sedi opportune saranno accertati eventuali reati". Biffoni ricorda che "sul fronte dell'attivita' dell'Uncem, Anci Toscana ha dato il via in questi mesi a un nuovo corso nella massima trasparenza, rigore e responsabilita' nel rappresentare i Comuni montani, assumendo fin da subito con una nuova dirigenza l'impegno a una presenza attiva sui territori, per ascoltare e intercettare le loro richieste"