Scontri Genova:poliziotti in Procura per dichiarazioni spontanee

Alcuni poliziotti del reparto mobile che lo scorso 23 maggio hanno preso parte agli scontri con i manifestanti in piazza Corvetto, a margine di un comizio di Casapound, sono in procura a Genova. Gli agenti, almeno quattro a quanto si apprende, si sarebbero presentati per rilasciare dichiarazioni spontanee. Al centro dell'attenzione, la carica in cui e' rimasto ferito il giornalista di Repubblica, Stefano Origone.