Phishing, rubati i risparmi da Postepay. Condannate le Poste al risarcimento

Vittima di phishing e senza più soldi nel conto. Le Poste Italiane sarebbero ritenute responsabili per il trafugamento di somme dalla carta Postepay del malcapitato che, in tribunale, ha visto riconosciute le sue ragioni. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza, come riportato dal Quotidiano di Puglia quella della seconda sezione civile del Tribunale di Lecce che ha condannato Poste Italiane a risarcire integralmente un consumatore vittima di phishing, che era assistito in giudizio dagli avvocati Antonio Chirico e Giovanna Piera Pedone.

Per il giudice, secondo sentenza, la possibilità di sottrazione fraudolenta dei codici identificativi del correntista rientra nel rischio d'impresa dell'istituto di credito (in questo caso Poste Italiane) che dovrebbe fronteggiarla mediante l'adozione di adeguate misure di sicurezza chiamate a verificare, prima di dare corso all'operazione, se essa sia effettivamente attribuibile al cliente. La responsabilità, quindi, non può essere attribuita comunque al correntista.