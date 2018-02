Piacenza, studente di prima media picchia professoressa

Studente picchia prof nel piacentino, Gilda chiede azione legale

Nuovo caso di aggressione in classe a un insegnante, stavolta a Piacenza: uno studente di prima media nei giorni scorsi ha aggredito una professoressa in un istituto della provincia piacentina, colpendola ripetutamente a un braccio. La donna e' finita al pronto soccorso con una prognosi di 7 giorni mentre il ragazzino e' stato sospeso da scuola, ha riferito un quotidiano locale, La Liberta'.

La Gilda ha annunciato che chiedera' che sia citata in giudizio per danni la famiglia con un'azione legale urgente a tutela dell'istituzione scolastica. In questo senso, ha fatto sapere Salvatore Pizzo della Gilda di Piacenza, e' partita una richiesta all'ufficio scolastico regionale dell'Emilia Romagna, a quello provinciale di Parma e Piacenza e all'Avvocatura dello Stato di Bologna. L'Istituto scolastico ha prodotto una denuncia per infortunio sul lavoro e una segnalazione ai servizi sociali, ha riferito La Liberta'. Non si tratterebbe di un episodio isolato: in un'altra scuola media piacentina della provincia un'insegnante avrebbe subito angherie e il lancio di chewing gum (masticati) tra i capelli. "Segnaleremo anche questo caso", ha fatto sapere Pizzo, "di un insegnante vittima di continue offese".