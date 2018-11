Piatti di plastica ritirati: sostanze tossiche nel materiale contaminano cibo

PIATTI DI PLASTICA RITIRATI DAL MERCATO PER SOSTANZE TOSSICHE

Piatti di plastica ritirati per il rilascio di sostanze tossiche contenute nel polipropilene usato per produrli che migrano nel cibo.

Il Ministero della Salute ha segnalato il ritiro dal mercato di piatti di plastica monouso, la motivazione del richiamo: rischio migrazione dei materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti

PIATTI DI PLASTICA RITIRATI DAL MERCATO: MARCA E LOTTO

I piatti di plastica ritirati dal mercato sono dei marchi Elios e Sea Party, prodotti da T&M Trade & Marketing Srl presso lo stabilimento di via B. Buozzi, a Bari.

Arpa Puglia ha individuato livelli di contaminanti oltre i limiti migrati nel cibo contenuto nei piatti di plastica bianchi fondi Elios in polipropilene codice 1ELIOSFO8 lotto 20180807.

A seguito di ulteriori controlli sono stati ritirati gli altri lotti di piatti di plastica contaminati

SEA PARTY: 1SEAPARTYFO10, 1SEAPARTYPI12, 700SEAPARTYFO, 700SEAPARTYPI, 500SEAPARTYFO28, 500SEAPARTYPI30

ELIOS: 1ELIOSFO8, 1ELIOSPI10, 700ELIOSFO12, 700ELIOSPI14, 500ELIOSFO18, 500ELIOSPI20

PIATTI DI PLASTICA MONUSO RITIRATI: COSA FARE

La raccomandazione ai consumatori è quella di non usare assolutamente questi lotti di piatti di plastica e, se comprati in precedenza, di riportarli al venditore per avere il rimborso. In ogni caso, si prescrive la massima attenzione.