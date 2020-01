Piazza Parini diventa Piazza Craxi? Polemica in provincia di Padova

Bettino Craxi fa ancora discutere. Ancora di più dopo l'uscita del film "Hammamet". L'idea di intitolare la piazza del paese a Craxi, in sostituzione di Giuseppe Parini ha scatenato una polemica. La proposta è stata lanciata dal sindaco di Ospedaletto Euganeo, piccolo comune di seimila abitanti della Bassa Padovana, Giacomo Scapin. L'idea, che dovra' passare il vaglio della Prefettura e successivamente del Consiglio comunale, riporta l'Ansa, non e' piaciuta ai 'navigatori' di Facebook iscritti alla pagina 'Noi di Ospedaletto Euganeo". "Ma stiamo scherzando? La piazza a un ladro, un delinquente che ha aperto le porte della politica a un mafioso, uno che e' scappato?" scrive indignata una donna, come riportano i giornali locali.

"Gli anziani non vogliono piazza Craxi"

Una seconda utente rincara la dose: "Sono veramente indignata e schifata di questa cosa. Dovreste vergognarvi di aver solo pensato una cosa del genere. Parini era un poeta e Craxi un delinquente ,fate voi". Nonostante la bagarre social, il sindaco, a capo di una lista civica con il sostegno di Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, continua a difendere il progetto. "Gli anziani sono con me - dice - loro si ricordano bene di Craxi, che viene ricordato solo per le sue ultime vicende e non per il grande statista che era".