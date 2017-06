Piazza San Carlo, incubo risarcimenti per il Comune. Appendino nei guai

Pioggia di richieste di risarcimenti per Piazza San Carlo?

Il delirio di Piazza San Carlo potrebbe costare molto caro al Comune di Torino. Secondo quanto riporta Repubblica, infatti, il Comune guidato dal sindaco M5s Chiara Appendino non avrebbe sottoscritto la consueta polizza per eventuali danni. Niente copertura ad hoc per l’evento del 3 giugno. Polizze con cui risarcisce chi inciampa in una buca e si fa male. Anche se ci sono dubbi sul fatto che le compagnie possano intervenire rispetto a un evento che raccoglie 30 mila persone in una piazza per assistere alla finale di Champions League sul maxi schermo. Ma l'incubo è comunque la pioggia di richieste per i risarcimenti.

Torino: movida, Meloni incontra domani sindacati polizia

Il presidente di Fratelli d'Italia - Alleanza Nazionale, Giorgia Meloni, incontra domani a Torino i sindacati di polizia, che hanno sede al Reparto Mobile di via Veglia. Lo rende noto un comunicato del Consigliere regionale del partito, Maurizio Marrone. La Meloni, si legge nella nota, intende "portare solidarieta' ad agenti e dirigenti aggrediti dagli antagonisti dei centri sociali torinesi durante i controlli sulla mala-movida in piazza Santa Giulia". E, nell'occasione, incontrare le rappresentanze sindacali delle Forze dell'Ordine "per confrontarsi sulla situazione sicurezza a Torino. All'incontro saranno presenti anche Augusta Montaruli, dell'esecutivo nazionale FdI-An, e Andrea Delmastro, commissario regionale FDI-AN del Piemonte.

Torino, dopo piazza S. Carlo, festa patronale blindata Torino

Potenziate le misure di sicurezza in occasione dello spettacolo pirotecnico per San Giovanni, il santo patrono di Torino, previsto la sera del 24 giugno in piazza Vittorio, a pochi giorni dai tragici eventi di piazza San Carlo. La piazza potrà ospitare fino a un massimo di 48mila persone (2 per ogni metro quadrato) e verrà suddivisa in aree transennate, lasciando liberi alcuni corridoi per consentire il transito ai mezzi di servizio e di soccorso. L'accesso alla piazza avverrà, come accade negli stadi di calcio, mediante una serie di varchi controllati da personale specializzato (steward) e Forze dell'Ordine. Sarà vietato portare all'interno dell'area presidiata bottiglie di vetro, lattine o altro materiale ingombrante o potenzialmente pericoloso come, ad esempio, ombrelli e bastoni (esclusi i presidi sanitari), bombolette spray, biciclette. Dal Comune si consiglia di non portare zaini o borse di grandi dimensioni, ma di utilizzare preferibilmente contenitori trasparenti per accelerare i tempi di controllo. Agenti della Polizia municipale svolgeranno attività di controllo, prevenzione e contrasto al commercio abusivo di bevande. La piazza, per la preparazione degli allestimenti e altri motivi tecnici, sarà chiusa a pubblico dalle ore 15 alle 18. A partire dalle ore 18 ci si potrà presentare ad uno dei 7 varchi e, dopo il controllo, potrà prendere posto in piazza e attendere lo spettacolo, che, come precisato dal Comune "avra' un contenuto impatto sonoro".