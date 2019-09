Piemonte, assessore respinta da comunità per minori. Cosa nascondono i centri?

Ha del surreale quel che è accaduto a Nizza Monferrato il 10 Settembre, quando l’assessore alle Politiche Sociali Chiara Caucino in una visita-blitz di controllo ad una comunità terapeutica per minori, si sente dire dagli operatori: “Nessun adulto può accedere alla struttura, nemmeno i famigliari.”



“Una situazione indegna, priva di senso logico e tatto, contornata da sgarbo istituzionale”, queste le prime parole del comunicato diramato dalla Caucino, lasciata per due ore e mezzo sotto la pioggia assieme ai suoi collaboratori, con i cancelli ben serrati.



La CTM “Cascina del Pozzo” ha presso la sua sede minori con problemi psichiatrici, e spesso anche con situazioni famigliari particolari. L’Assessore ha tuonato:



“Mi è stato detto che in base al regolamento interno nessun adulto, nemmeno i genitori, può accedere alla struttura. Io sono l’assessore ai Bambini e mi occupo di tutte le politiche socio-sanitarie del Piemonte. È una novità che un assessore venga a fare dei controlli? Mi spiace, so che in 15 anni non è mai successo, ma i cittadini piemontesi pagano 260 euro al giorno più IVA per ogni minore presente in questa struttura e credo che, soprattutto dopo i gravi fatti di cronaca avvenuti in Italia negli ultimi tempi, verificare non sia solo un mio diritto ma anche un dovere. Trovo tutto questo inaccettabile.”



Cosa si cela dietro questi centri? Qual è la commistione con gli assistenti sociali? Quali gli appelli di garanzia su cui può far leva una famiglia raggiunta da provvedimenti d’allontanamento? E soprattutto, perché un pubblico ufficiale - qual è il consigliere regionale ed assessore nell’esercizio delle sue funzioni - non potrebbe prender visione dello stato psico-fisico degli ospiti?



Queste non sono strutture carcerarie, non ci sono restrizioni alla libertà e qualora ci fossero ordini restrittivi, farebbero capo a genitori violenti o inaffidabili, non di certo a terzi organi di controllo. Non si vorrebbe mai che i bambini diventassero soltanto pedine di un gioco molto lucrativo.