Piemonte, parroco abbandona la tonaca e si iscrive a Forza Nuova

A Casale Monferrato, cittadina dell'Alessandrino, nel weekend ha accolto in contemporanea la commemorazione per la Giornata del Ricordo organizzata da Forza Nuova, e a un chilometro di distanza quella lanciata dall'Anpi. Come scrive Repubblica, gli attivisti del partito di estrema destra, per l'occasione, hanno presentato il neo-referente di zona, Luigi Cabrino. E' un ex prete che ha rinunciato alla tonaca: ora è consigliere comunale eletto a San Giorgio Canavese, nella lista civica a sostegno del sindaco Pietro Dallera. La sua adesione a Forza Nuova, nonostante lo stesso non abbia mai fatto segreto di aver militato in partiti di destra sin da giovane, ha scatenato le polemiche in paese, tra tutti il gruppo di San Giorgio Tradizioni e Futuro, candidato nel 2014 alla corsa alla poltrona comunale e le opposizioni che hanno manifestato "sconcerto". Hanno richiesto un consiglio comunale aperto per discutere della vicenda.