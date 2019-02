Pier Silvio Berlusconi, nuovo mega yacht da Codecasa: 43 metri e due motori

Pier Silvio Berlusconi avrà presto un nuovo yacht. Il Suegno, coinvolto nella mareggiata del 29 ottobre scorso, si trova ancora semiaffondato davanti alla passeggiata di Rapallo ed è ormai completamente irrecuperabile. Nel frattempo, però, è appena stato varato il suo nuovo yacht, che forse aveva già ordinato prima della mareggiata (o magari no!).

Il cantiere mantiene la storica riservatezza dichiarandone l’acquisto da parte di una società di leasing, come del resto è normale che sia per imbarcazioni dal valore così elevato. Ma l’utilizzatore? Già a gennaio giravano voci secondo cui il figlio del Cavaliere fosse stato avvistato a Viareggio, presso i cantieri Codecasa, proprio per vedere e scegliere di persona lo scafo e personalizzare lo yacht in costruzione (soprattutto gli interni).

La scelta è caduta su un Codecasa 43 FB, mega yacht di 43 metri della serie “Vintage”, costruzione numero C122 con scafo in acciaio e due motori Caterpillar (in costruzione già dal 2017). Il cantiere dichiara che i punti forti di questo mega yacht sono la configurazione a tutto baglio della suite armatoriale, posizionata a prua del ponte di coperta, la collocazione della cabina comandante sul ponte superiore, a diretto contatto con la plancia e una Jacuzzi sul ponte sole.

Fonte: Liguria Nautica