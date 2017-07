Pimonte, stupro di gruppo su una 15enne. Il sindaco: "Una bambinata"

"Come la vogliamo definire? Una bambinata... E' successo, e' un fatto isolato, sono tutti minori e dai minori che cosa ti puoi aspettare? E' successo, ormai e' passato". Cosi', all'"Aria che tira" del 3 luglio, Michele Palummo, sindaco di Pimonte, parla dello stupro di gruppo avvenuto mesi fa nel comune del Napoletano nei confronti di una ragazzina di 15 anni la cui famiglia ha deciso di lasciare l'Italia. Parole che hanno provocato polemiche e delle quali lo stesso sindaco si e' scusato.

"Intendo prima di ogni altra cosa porgere le mie piu' sentite scuse alla nostra giovane concittadina, alla sua famiglia e all'intera cittadinanza per aver utilizzato, durante l'intervista a La 7, un'espressione infelice, assolutamente impropria e che non era affatto riferita a quanto le e' purtroppo capitato. E' un'espressione che non rispecchia affatto il mio pensiero, in quanto condanno, per principio, ogni forma di violenza e di sopruso, tanto piu' se perpetrata contro una giovane donna. Ho condannato l'episodio quando e' successo lo scorso anno e continuo a ritenerlo oggi un fatto quanto mai grave".



SBROLLINI (PD): SINDACO SI DIMETTA

"Definire 'bambinata' lo stupro di gruppo ai danni di una quindicenne è inaccettabile. Le scuse presentata dal sindaco di Pimonte, Michele Palummo, non possono essere certo sufficienti; si deve dimettere. Ho inviato una lettera al presidente dell'Anci perché si attivi, per quanto è nelle sue competenze, per stigmatizzare la gravità di quanto accaduto nel comune campano. Sottovalutare un fenomeno gravissimo come quello della violenza sulle donne, in particolare se avviene tra adolescenti, non è degno di un essere umano. Questa vicenda dimostra, ancora una volta che non sono sufficienti le pene, le punizioni o altro; si rende ancora più necessario un cambio di prospettiva per far comprendere alle nuove generazioni il valore delle donne, della loro presenza nella società e del rispetto, a iniziare da quello per il corpo". Lo afferma Daniela Sbrollini, deputata del Pd e vicepresidente della commissione Affari sociali della Camera.

FRATOIANNI (SI): SINDACO DI PIMONTE TOLGA IL DISTURBO

"Quando un rappresentante delle Istituzioni Locali, come il sindaco di PIMONTE, definisce 'bambinata' uno stupro di gruppo nei confronti di una ragazzina, non ci sono scuse, piu' o meno tardive, che tengano. L'unico gesto che puo' ridare un minimo di decenza e' togliere il disturbo dall'amministratore la cosa pubblica". Lo afferma Nicola Fratoianni, segretario nazionale di Sinistra Italiana.