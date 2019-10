Pinzoni nuovo responsabile Governmental & Istitutional Affairs di Vodafone

Paolo Pinzoni è il nuovo responsabile Governmental di Vodafone. Head of Governmental & Istitutional Affairs è il titolo completo del ruolo lasciato libero da Michelangelo Suigo, che in primavera ha affiancato Paolo Messa, direttore Relazioni Istituzionali Italia di Leonardo.

Come scrive PrimaOnline, Pinzoni è in Vodafone dal maggio 2017 come National Istitutional Affairs Manager, ha iniziato nel 2007 come collaboratopre interno Ufficio legale, dipartimento di diritto amministrativo dell’energia e antitrust di Edison, per lavorare poi fino all’agosto 2011 nello Studio legale Mercanti Dorio. Nell’aprile 2013 era alla Regione Lombardia nella asegreteria del presidente, Affari istituzionali e generali. Dall’aprile 2014 è stato per tre anni vice capo ufficio legistativo – consigliere giuridico del ministro delle Politiche agricole, alimentari e forestali.