Pisa, bimba venduta dai genitori a un pedofilo in cambio di droga

Bimba venduta a pedofilo in cambio di droga, caso choc a Pisa

Hanno ceduto la loro bimba di quattro anni a un pedofilo in cambio di cocaina. A questa conclusione e' giunta un'indagine della Dda di Firenze, di cui parlano questa mattina La Nazione e La Repubblica, svoltasi nei confronti di due genitori di Pisa, indagati per violenza sessuale e riduzione in schiavitu'. Con loro e' indagato anche il pusher, un 45enne loro vicino di casa.

Ai due genitori, di 36 e 26 anni, noti per problemi di tossicodipendenza, il tribunale ha tolto tutti e quattro i figli. Gli episodi a cui fa riferimento la procura sarebbero culminati nel 2016 in un abuso sessuale sulla bimba di 4 anni da parte dell'uomo. Il pm della dda di Firenze, Eligio Paolini, ha notificato l'avviso di conclusione delle indagini. I genitori, sinora, si sono avvalsi della facolta' di non rispondere.