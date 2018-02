Pisa, fa infuriare i clienti di bar con la moto. Giovane spara a 4 persone

Quattro persone, tre italiani e un cittadino straniero di nazionalità tunisina. Sono le tre persone rimaste ferite, sembra in modo non grave però, dai colpi di pistola sparati da un motociclista all'esterno di un bar nel quartiere del Cep, a Pisa, in via Michelangelo intorno alle 11.30 di oggi.

Ad aprire il fuoco è stato un giovane pisano, residente della zona, giovane che si è dato alla fuga dopo l'esposione dei colpi. A scatenare l'aggressione con tanto di colpi di pistola sarebbe stato un litigio per futili motivi.

A bordo della sua moto il giovane è stato richiamato dai clienti del bar Tirreno, che sarebbero stati infastiditi dal rumore delle impennate della sua moto lungo via Michelangelo Secondo alcuni testimoni, il giovane ha tirato fuori una scacciacani in segno di minaccia e poi è andato via con la sua moto. Di lì a poco avrebbe fatto ritorno con una pistola vera che ha puntato contro le persone di fronte al bar esplodendo alcuni colpi.

Poi il giovane si è dato alla fuga. Sul posto le ambulanze del 118 e le forze dell'ordine. I feriti sono 4: tre italiani e un cittadino tunisino. Proseguono le ricerche del giovane armato da parte di polizia e carabinieri.