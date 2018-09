Pisa: il monte Serra brucia ancora, per 700 notte fuori di casa

I monti pisani continuano a bruciare. Il fronte di fuoco dell'incendio che si è sviluppato sul Monte Serra, che va avanti dalle ore 22 di lunedì, sta avanzando, anche se più lentamente rispetto alla notte scorsa e si sta avvicinando verso Vicopisano. Attualmente le località interessate dal rogo sono Cicigliana e Campo dei Lupi. Le squadre dei vigili del fuoco e dei volontari sono intervenute anche per alcune focolai di incendio nelle zone già interessate, che riguardano principalmente le localitá Tre Colli e la piana di Nove. Stamani mattina riprenderanno le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei. Circa 700 persone hanno passato la notte fuori casa, ospitati soprattutto da parenti e amici (solo una trentina avrebbero dormito negli alberghi messi a disposizione dal sistema di protezione civile.

Per il rogo del Monte Serra, la Procura di Pisa ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di incendio doloso. Le indagini sono state affidate ai carabinieri forestali. Ci sarebbero già alcuni sospettati come possibili autori dell'innesco dell'incendio che finora ha mandato in fumo oltre 600 ettari tra bosco e uliveti. Per quanto riguarda l'incendio di Avane, frazione del comune di Vecchiano, che si è sviluppato. Rl tardo pomeriggio di ieri, è sempre in corso e al momento interessa esclusivamente una zona boschiva. Comunque le squadre dei vigili del fuoco sono rimaste sul posto in prossimità delle abitazioni a controllare l'andamento dell'incendio. In entrambe le zone interessate dal fuoco si segnala sempre un forte vento.