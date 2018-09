Pisa, riprende l'incendio sul Monte Serra

E' ripreso l'incendio del Monte Serra nel Pisano: fiamme alte nella zona di Lugnano, nel comune di Vicopisano. Sul posto stanno già operando le squadre vigili del fuoco e i volontari della protezione: sono stati attivati i mezzi aerei per un rapido intervento. Sul resto del monte, sul territorio del comune di Calci, il rogo è praticamente spento.



PISA, SINDACO CALCI: CHIEDIAMO STATO DI EMERGENZA



L'incendio sul monte Serra è stato spento ed ora "ci aspettiamo operazione post incendio urgente" e al tempo stesso "chiediamo al governo il riconoscimento dello stato di emergenza", ha affermato nella serata di ieri il sindaco di Calci (Pisa), Massimiliano Ghimenti. La Prefettura ha confermato al sindaco Ghimenti che "resterà sul nostro territorio, come da mia richiesta, il presidio anti-sciacallaggio dell'Esercito che farà anche un monitoraggio attento del territorio stesso. Ringrazio pubblicamente il Prefetto che me lo ha appena comunicato di persona". Continuano ancora le bonifiche "sul nostro territorio, poi si passerà immediatamente alla fase post-incendio (ugualmente urgente ed importante)".