Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con 400 foto di migranti

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti

Il dolore dei migranti. La morte. I salvataggi in mare. Ecco di cosa parla l’opera prodotta dagli studenti del liceo Russoli di Pisa ed esposta in una mostra dedicata all’acqua. Quattrocento foto: un “mosaico di dolore”, come in molti lo hanno definito, che compone il volto del ministro dell’Interno Matteo Salvini.

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti – L’OPERA

Il volto composto dalle quattrocento foto, notizia riportato da Il Tirreno, ha suscitato molte reazioni. Il gruppo di studenti con la passione per l’arte sembra voler rimandare la tragedia dei migranti alla persona del ministro Matteo Salvini, anche se dicono: «Nessuna provocazione: è arte. E l’obiettivo è far riflettere. Tutto qui».

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti – IL VOLTO DI MATTEO SALVINI

L’opera è stata creata dai ragazzi di quarta e quinta del liceo artistico Russoli di Pisa guidati in un persorso durato sei mesi di potenziamento sull’arte contemporanea tenuto dal prof Roberto Martini. Molte le opere presenti alla mostra “L’arte dell’acqua”, ma l’immagine simbolo è proprio questa: il volto sorridente e a mosaico di Salvini composto dalle tragedie del Mediterraneo.

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti – IL SIGNIFICATO

Tutto suscita provocazione per il collegamento diretto tra il viso sorridente del ministro e le tragedie in mare. Ma non si tratta solo di questo. A chiarire l’opera, come riporta Il Tirreno è Serena Bevilacqua, una delle autrici dell’opera: «È arte. Non c’è nessuna provocazione. Abbiamo scelto di dedicare la mostra all’acqua, perché è versatile. E l’abbiamo raccontata in vari modi, per cercare di creare più dubbi possibili all’inconscio. Non abbiamo descritto l’opera: ognuno può interpretarla a modo suo. È uno invito a riflettere».

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti – IL PROF

Anche il professore prende la parola e dice: «Ognuno può vederla come vuole: si può dare anche una lettura favorevole alle politiche di Salvini. Un messaggio del tipo “li convince a non venire così non accadono certe disgrazie”. È un ossimoro: io nego un’immagine con un’altra». Chiarisce anche che il volto del ministro dell’Interno è stato scelto dagli studenti, così come il metodo di realizzazione tramite immagini, in stile mosaico. «Le foto sono 400, ma non sono tutte diverse, alcune sono ripetute. Perché i ragazzi erano provati dalle immagini trovate su internet e hanno interrotto la ricerca».

Pisa, studenti riproducono il volto di Salvini con le foto del dolore dei migranti – MATTEO SALVINI

La risposta del ministro dell’Interno Matteo Salvini non si è fatta attendere. Sulla pagina Social del ministro è infatti apparso l’articolo pubblicato da Il Tirreno corredato dal commento: “Evviva l’arte, evviva Pisa! #portichiusi #mentiaperte”.