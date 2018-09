Pisa, vasto incendio doloso: 700 sfollati, 2 squadre di vigili a rischio

Sono circa 700 gli sfollati tra i comuni di Calci e Vicopisano (PISA) per l'incendio che da ieri sera sta interessando il monte Serra. E' quanto e' stato spiegato nel corso di una conferenza stampa a Calci, presenti i sindaci e il governatore toscano Enrico Rossi. Il fronte delle fiamme, che tra ieri e la notte scorsa, ha interessato il territorio di Calci, con 500 evacuati, stamani si e' poi spostato verso Vicopisano: circa 200 le persone che hanno dovuto lasciare le loro case nelle frazioni di quest'ultimo comune.

Le operazioni di spegnimento sono rese difficoltose dal forte vento che imperversa sulla zona. Al momento, se le condizioni climatiche non cambiano, non è possibile utilizzare mezzi aerei. Evacuate famiglie nella zona di Montemagno.

"Si comincia a vedere il disastro immane", scrive sulla sua pagina Facebook il sindaco di Calci, Massimiliano Ghimenti. Tra le ultime misure straordinarie segnalate dal primo cittadino di Calci: "Scuola di Montemagno chiusa per evitare di intralciare il transito dei mezzi di soccorso; le scuole a la Gabella e nel centro del paese sono invece aperte (per facilitare le famiglie ed evitare che troppa gente permanga e giri in paese)".

"Chi vede il fuoco vicino ci contatti immediatamente ed esca di casa", ha ordinato il sindaco qualche ora fa chiarendo che: "La popolazione più prossima deve lasciare le abitazioni". "Per fortuna i Canadair sono riusciti a decollare, entro 40 minuti cominceranno ad operare sull'incendio", conclude il primo cittadino che ordina la evacuazione preventiva anche per le zone di San Lorenzo e La Torre. Aperti la palestra e il Comune per ospitare le persone che hanno lasciato le loro case.

Due Canadair sono gia' operativi, mentre 4 elicotteri antincendio della Regione non possono decollare al momento a causa del troppo vento. Dall'aeroporto di Napoli Capodichino e' atteso un elicottero S64 in dotazione alla Forestale. "Abbiamo rischiato di perdere due squadre nello spegnimento", ha detto, parlando ad una emittente tv, il comandante dei vigili del fuoco di Pisa, Ugo D'Anna. Le frazioni evacuate al momento sono quelle di Montemagno, Fontana Diana, San Lorenzo, Nicosia e Crespignana.

Tre i punti di accoglienza attivati per accogliere le persone: la palestra della parrocchia di Calci, il circolo ricreativo di Campo e la palestra di Vicopisano. Le scuole sono state chiuse. Il vento continua a soffiare forte, in media a circa 30 chilometri orari, con raffiche che superano i 40 all'ora e le raffiche dovrebbero proseguire per tutta la giornata.

"I vigili del fuoco sono stati i nostri angeli. Era uno scenario apocalittico e per fortuna ci hanno portato qui, in salvo", dice una sfollata. "Spero che questo rogo - conclude la donna - sia stato provocato da una sbadataggine perche' non riesco a pensare a tanta cattiveria e a una mente tanto perversa. Ci sono interi uliveti andati distrutti e danni molto ingenti, temo anche alle abitazioni".