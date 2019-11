Placido Domingo: accusato di molestie annulla il concerto a Tokyo 2020

Accusato di molestie sessuali da una ventinadi donne, il tenore spagnolo Placido Domingo ha annullato il concerto inprogramma per aprile prossimo in vista delle Olimpiadi di Tokyodell'anno prossimo. Ai primi di ottobre, il cantante aveva lasciato ladirezione dell'Opera di Los Angeles. "Dopo un'attenta considerazione, hodeciso di non partecipare al Kabuki-Ope'ra a causa della complessita'del progetto", ha detto Placindo Domingo, citato in una dichiarazionedel Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paraolimpici diTokyo.

Placido Domingo dice che spera di avere unanuova opportunita' di esibirsi in un prossimo futuro con gli artisti delKabuki (una forma di teatro giapponese in cui recitano solo uomini),accogliendo "la fusione tra due tradizioni teatrali che significal'unione di due culture sullo stesso palcoscenico, in perfetta armoniacon lo spirito dei Giochi Olimpici". La dichiarazione non fa alcunriferimento alle accuse di molestie sessuali contro il tenore 78enne, maDomingo e' gia' stato costretto ad abbandonare diversi concerti (inparticolare negli Stati Uniti) e una cerimonia di premiazione, oltrealla direzione dell'Opera House di Los Angeles, che aveva dal 2003.

In un'indagine pubblicata in agosto dall'Associated Press, nove donne hannodichiarato di essere state molestate da cantante dalla fine degli anniOttanta. Associated Press ha pubblicato una seconda inchiesta il 7settembre, sostenendo che altre undici donne, anch'esse dichiarando diessere vittime, si sono fatte avanti. Placido Domingo ha smesso diesibirsi al Metropolitan Opera di New York. L'Orchestra di Philadelphiae l'Opera di San Francisco hanno cancellato i loro spettacoli inprogramma per questa stagione, e l'Opera di Dallas ha cancellato unconcerto previsto per marzo 2020. Mentre la sua carriera americanasembra stia volgendo al termine, Placido Domingo continua comunque adesibirsi in tutta Europa. E' stato acclamato quest'estate al Festival diSalisburgo in Austria e a Szeged, Ungheria, e ha cantato in ottobre aZurigo e Mosca.