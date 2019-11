Plastica tossica esportata in Cina. E reimportata trasformata in scarpe. VIDEO

Esportavano plastica tossica in Cina. Conclusa l’operazione Plastic Free. Le Immagini Riciclavano plastica tossica recuperata dalle coperture delle serre, la esportavano in Cina dov’era utilizzata per la produzione di calzature che poi venivano importate e vendute nel nostro Paese, pur contenendo sostanze tossiche. L’attività del gruppo criminale è stata interrotta dagli agenti delle Squadre mobili di Catania e Ragusa.