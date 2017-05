Polizia, sgominata gran parte della rete dell'attentato di Manchester



"Una gran parte" della rete terrorista dietro l'attentato di Manchester è stata SGOMINATA, anche se vi saranno ancora altri arresti. Lo ha detto Mark Rowley, responsabile dell'antiterrorismo della polizia britannica, citato dai media. Rowley ha precisato che vi sono ancora "importanti linee di indagine" da seguire. Al momento sono dieci le persone fermate in Gran Bretagna in connessione con l'attentato di lunedì sera. Si tratta di 7 uomini, un ragazzo e due donne, di età compresa tra i 16 e i 38 anni. Il 16enne e una delle due donne sono stati rilasciati, mentre gli altri 8 rimangono in stato di fermo per essere interrogati dalla polizia. Secondo il Guardian, fra loro vi sono tre fratelli, cugini del sospetto attentatore Salman Abedi.