Pompei, danneggiato affresco in domus chiusa al pubblico

I carabinieri indagano su quanto accaduto negli scavi di Pompei. E' stata infatti danneggiata una piccola porzione di un affresco in una domus chiusa al pubblico. Il direttore del sito archeologico, Massino Osanna e la responsabile degli scavi, Greta Stefania, hanno gia' presentato una denuncia per atti vandalici. "Questo pomeriggio - si legge in una nota a firma di Osanna - un custode ha segnalato alla direzione un atto vandalico in una domus chiusa al pubblico nella Regio IX, insula 5. Nel sopralluogo dei tecnici del parco archeologico e' emerso il danneggiamento di una porzione di circa 10 centimetri di un quadretto raffigurante Bacco e Arianna. La direzione ha mobilitato i propri restauratori per avviare le procedure di recupero e restauro. Mi auguro che vengano presto identificati i responsabili. Chi compie questi atti ferisce l'Italia e il suo patrimonio culturale".