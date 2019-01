Ponte Genova, il sindaco Bucci: pezzo moncone ovest giù tra 6 e 8 febbraio

"Ogni giorno ci sono novita': ci sono le nuove macchine sopra, ora le hanno montate. Siamo pronti a tirar giu' il moncone (ovest, ndr), mi hanno detto tra il 6 e l'8 di febbraio". Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, a margine della celebrazioni ufficiali per la Giornata della Memoria, a Palazzo Ducale. "Ora vedremo quando sara'. Le cose stanno andando avanti e quello che stiamo facendo non e' un lavoro preparatorio - ha sottolineato Bucci - ma di demolizione di altri pezzi, prima che ci sia quello grosso". Il sindaco commissario ha ribadito che "alcuni pezzi stanno gia' venendo giu' dal ponte, solo che sono piu' piccoli e fanno meno notizia. Pero' sono d'accordo - ha aggiunto Bucci - quel giorno sara' un evento e tutta la citta' sara' li' a guardare. Noi lo sappiamo che ogni giorno le cose stanno andando avanti. Quel giorno, con quel pezzo, lo diremo al mondo".