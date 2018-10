Era una delle richieste dei residenti della Valpolcevera che ieri hanno manifestato in piazza a Genova per denunciare l'isolamento del territorio a seguito del crollo di ponte Morandi: ora Via 30 Giugno, una delle strade inibite al passaggio perche' adiacente al Morandi, puo' riaprire con una strettoia.

A stabilirlo e' stato il gip Angela Nutini, che ha cosi' accolto la richiesta avanzata dal sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione, Marco Bucci.