Ponte Genova, inchiesta falsi report: Riesame accoglie interdizione

Il tribunale del Riesame ha accolto la richiesta della procura di Genova di interdire dalla professione 11 tra ex dirigenti e tecnici di Spea, che si occupava di manutenzione e monitoraggio per Autostrade per l'Italia. Ad avanzare la richiesta di arresti e interdizioni, il pm Walter Cotugno, che coordina l'inchiesta bis sui falsi report, ma il gip aveva respinto. Due settimane fa il magistrato aveva fatto appello al Riesame, modificando le richieste e chiedendo l'interdizione per tutti. A quanto emerge, l'interdizione non è immediatamente esecutiva e i legali potrebbero ancora impugnare, stavolta in Cassazione. Nel mirino della magistratura genovese, le presunte mancate ispezioni nei cassoni che avrebbero, di fatto, reso un report incompleto o, comunque, fuorviante, sullo stato di salute del viadotto.

Sono 10 su 11 le richieste di interdizione per ex dirigenti e tecnici di Spea accolte dal tribunale del Riesame. L'indagine sui falsi rapporti di sicurezza riguarda, tra gli altri, i viadotti Bisagno e il Veilino sull’A12.