Ponte Genova, la camorra su lavori di demolizione, 2 arresti e sequestri

Ponte Genova, le mani della camorra su demolizione del ponte, 2 arresti e sequestri

La Direzione investigativa antimafia di Genova sta eseguendo, in Liguria e in Campania, due ordinanze di custodia cautelare nei confronti dell’amministratore di fatto - ritenuto contiguo ad elementi inseriti in organizzazioni camorriste - della Tecnodem srl di Napoli (società già impegnata nella demolizione del ponte Morandi) e di una donna considerata prestanome della stessa societa'.

In corso perquisizioni e sequestri preventivi. I provvedimenti nascono da una indagine, diretta e coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia del capoluogo ligure e condotta dalla Dia, che - sulla base dei primi accertamenti di carattere amministrativo - aveva già comportato l’emissione nello scorso mese di maggio di una interdittiva a carico della azienda che era stata così estromessa da un subappalto di 100 mila euro, relativo appunto alla demolizione del ponte Morandi.

L’esecuzione delle misure cautelari personali e patrimoniali procede d’intesa con la Dda di Napoli. Ulteriori particolari verranno resi noti in un incontro con la stampa in programma alle 11:00 presso la procura di Genova (biblioteca Margherita Ravera), alla presenza del procuratore distrettuale.

Arrestato amministratore azienda demolitrice

