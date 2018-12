Ponte Genova: sì dell'Avvocatura di Stato a indennizzi agli inquilini

Ponte Genova: si' Avvocatura Stato a indennizzi inquilini

L'Avvocatura distrettuale dello Stato di Genova ha dato parere favorevole agli indennizzi anche per gli inquilini delle abitazioni che saranno cedute per consentire i lavori di demolizione e ricostruzione del Ponte Morandi. In particolare, l'Avvocatura dello Stato di Genova, "nell'esercizio della sua funzione di supporto legale all'attivita' del Commissario per la ricostruzione" ha chiarito che ai proprietari residenti spettano tutte le indennita' previste dal "decreto Genova"; ai proprietari non residenti "sara' riconosciuta l'indennita' di euro 2.025,50 per mq, comprensiva anche del contributo forfetizzato per la perdita degli arredi; agli inquilini spetta l'indennita' pari ad euro 45 mila di cui alla legge regionale sul c.d. PRIS, oltre il contributo pari ad euro 36 mila per l'anticipato sgombero". Lo rende noto la struttura commissariale per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera. Il timore sollevato spesso dal Comitato sfollati di Ponte Morandi era proprio che a coloro che risiedevano in affitto nelle abitazioni della zona rossa non venisse riconosciuto alcun indennizzo.