Ponte Genova, Toninelli: "In piedi a fine 2019, inaugurato nel 2020"

Il nuovo Ponte di Genova "sara' in piedi a fine 2019 e all'inizio del 2020 al massimo verra' inaugurato, magari addirittura a fine dicembre". Lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a Radio anch'io. "Per noi il dato importante e' che da ieri e' iniziata la fase di demolizione e da marzo partira' la ricostruzione".

"Capisco il malcontento dei genovesi che non hanno ancora visto le impalcature e le maestranze per ricostruire il ponte, pero' dovevamo costruire le condizioni per poter partire bene", aggiunge il ministro, "e ovviamente dovevamo aspettare dissequestro da parte della magistratura". Sulla scelta della cordata a cui sara' assegnata la costruzione del Ponte Toninelli non si sbilancia: "Aspettiamo anche noi la scelta che spetta al commissario Bucci". E sulle voci che parlano di Salini Impregilo-Piano dice: "Eviterei di esprimere commenti, ma stiamo parlando delle eccellenze italiane che hanno specialita ingegneristiche straordinarie".

Ponte Genova: Toninelli, "In campo eccellenze pubbliche e private"

"Del Ponte Morandi decidera' il Commissario Bucci, naturalmente. Come annunciato, oggi pomeriggio sciogliera' la riserva". Lo ha detto il ministro alle Infrastrutture, Danilo Toninelli, parlando della ricostruzione del Ponte Morandi di Genova. "Io sono convinto - ha aggiunto - che ci sara' non solo l'eccellenza in ambito pubblico, a livello di societa' controllate dallo Stato, ma ci saranno eccellenze anche in ambito privato, di societa' che si fanno belle nel mondo per le loro competenze ingegneristiche".

Ponte Genova: Toninelli, ricorso Autostrade e' immorale

"Qualsiasi ricorso e' immorale": lo afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Danilo Toninelli a Radio anch'io, in merito al ricorso annunciato da Autostrade per il Ponte di Genova. Alla domanda se sulla demolizione si preparano altri ricorsi che potrebbero rallentare i lavori Toninelli ha risposto: "nel decreto Genova la fase della ricostruzione e' blindata".