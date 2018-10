Ponte Morandi, gli sfollati in piazza. Toninelli: "Decreto scritto col cuore"

"Liberate la Valpolcevera". E' questo lo striscione che apre il corteo composto da residenti e commercianti della vallata che dal 14 agosto scorso e' in ginocchio dopo il crollo del viadotto Morandi. "Non vogliamo bandiere o colori politici. Siamo semplici cittadini che vogliono denunciare l'isolamento del nostro territorio e proporre alcune soluzioni: siamo operai, commercianti, imprenditori, associazioni sportive" dice uno degli organizzatori, Carlo Di Bernardo, parlando con le oltre 100 persone presenti davanti a Palazzo San Giorgio, da dove alle 9.30 parte il corteo. I manifestanti si muoveranno verso piazza De Ferrari, per un incontro col governatore Giovanni Toti al quale porteranno anche un documento. Dopodiche' si sposteranno in Prefettura, dove alle 10.30 sara' anche presente il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli. All'esponente del governo verra' consegnato anche un "regalo": si tratta di "un plastico della Valpolcevera: un muro, noi siamo dietro un muro!" hanno detto gli organizzatori. Ad accompagnare l'iniziativa anche il brano The Wall dei Pink Floyd. "Se qualcuno ci identifica con un partito, abbiamo perso. Noi siamo cittadini, gli sfollati dei servizi. Bucci, aprici le strade!" hanno urlato i manifestanti prima della partenza del corteo.

Dl Genova: Toninelli, non contestate decreto sara' migliorato

"Il decreto Genova sara' migliorato e vi invito a non contestarlo, non solo perche' e' scritto col cuore vicino ai genovesi, ma anche con un'alta tecnica giuridica che permettera' al commissario per la ricostruzione Bucci di lavorare bene". Lo ha detto il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli incontrando la stampa in Prefettura a Genova, insieme al commissario europeo dei Trasporti Violeta Bulc. "Questo governo e' impegnato giorno e notte per ridare a Genova la normalita'".