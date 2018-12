Ponte Morandi, al via cantiere per la demolizione. Bucci: "Nuovo ponte? A Natale 2019"

Ponte Morandi Genova, al via cantiere per la demolizione. Bucci: "Nuovo ponte? A Natale 2019"

"Avremo il nuovo ponte entro Natale del 2019".Lo ha detto questa mattina il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione del viadotto Polcevera Marco Bucci, inaugurando il cantiere dei lavori propedeutici a alla demolizione dei due tronconi rimasti del ponte, a quattro mesi e un giorno dal crollo dell'agosto scorso.All'inaugurazione hanno preso parte oltre a Bucci stesso anche il viceministro alle Infrastrutture Edoardo Rixi e il governatore ligure Giovanni Toti.

"Immaginiamo un ponte - ha risposto Bucci ai giornalisti - è un concetto chiaro: noi ci aspettiamo di risolvere un problema di infrastrutture e mobilità importante per la città e non solo per città perché il ponte è per la Regione, la macroregione, il Nord Italia e oserei dire anche per la Svizzera e la Francia. Si parla tanto di infrastrutture in questi giorni, sono assi necessarie: la base nostro progresso".

PONTE MORANDI GENOVA: BUCCI, SMONTAGGIO APPENA AVREMO OK DA PROCURA

"Lo smontaggio si potrà vedere non appena avremo l'ok della Procura". Lo ha detto il sindaco e commissario di Genova Marco Bucci questa mattina a margine dell'inaugurazione del cantiere dei lavori propedeutici alla demolizione di ponte Morandi rispondendo ai giornalisti che chiedevano quando si potrà cominciare a vedere lo smontaggio dei due tronconi del viadotto rimasti in piedi. Il cantiere propedeutico è stato inaugurato questa mattina sotto il troncone ovest del viadotto - nella parte non sottoposta a sequestro da parte della magistratura - nell'area ex Amiu. Le autorità, sindaco, governatore, viceministro, hanno effettuato un sopralluogo nel cantiere dove saranno abbattuti manufatti e un distributore. La demolizione prevede l'utilizzo di microcariche nel troncone est, lo smontaggio invece agirà sull'area ovest. Nel nuovo cantiere sono già sistemati mezzi e macchinari portati dalle 5 aziende che si occuperanno dei lavori. "Certamente, ma ci sono stati altri eventi. E non è mia abitudine ragionare sul passato - ha detto Bucci, rispondendo ai giornalisti che chiedevano se in questi mesi si sarebbe potuto risparmiare sulle tempistiche - io ragiono sul futuro, direi che sul futuro stiamo andando veloci e bene, abbiamo approvazione da parte di tutti, da regione a governo a comune, siamo tutti allineati e faremo un bel lavoro".

PONTE MORANDI GENOVA: BUCCI SU IMPRESE RICOSTRUZIONE, SU SCELTA INFLUISCE TUTTO

"Sulla scelta influisce tutto: dai costi alla qualità, all'estetica, al rapporto con la città, alla capacità di rispettare i tempi, all'affidabilità delle aziende, tutti parametri che sono logici per fare una scelta come si deve".Lo ha detto il sindaco di Genova e commissario straordinario alla ricostruzione del viadotto Polcevera, Marco Bucci, parlando della scelta delle aziende per l'assegnazione dell'incarico sui lavori di ricostruzione del ponte: il primo cittadino non ha ancora reso noti i nomi di chi si occuperà della costruzione della nuova opera ma ha assicurato che il decreto con la scelta delle imprese arriverà entro martedì prossimo.