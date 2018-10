Genova, commemorazione 2 mesi dopo. Bucci: "Nuovo ponte a fine 2019". FOTO

PONTE MORANDI: IN VIA FILLAK CITTADINI RICORDANO LA TRAGEDIA

Alle 11,36 con la lettura dei nomi delle vittime e i rintocchi della campana tibetana, Genova ha ricordato il disastro del 14 agosto scorso, a due mesi esatti dalla tragedia. Il quartiere di Certosa, i residenti della zona rossa, si sono raccolti questa mattina sotto al ponte di ferro della ferrovia, che delimita la zona rossa delle abitazioni evacuate sotto il troncone di Levante del Morandi. Dopo la lettura dei nomi sono stati osservati alcuni minuti di raccoglimento, poi sono state distribuite 43 rose tra i presenti, ciascuna con un biglietto con il nome di una delle vittime, che poi sono state portate e lasciate sul greto del torrente Polcevera, proprio di fronte a quel che resta del viadotto.

Dl Genova: Bucci, possibile novo ponte pronto per dicembre 2019

In un arco di tempo che va dai 12 ai 15 mesi e' possibile demolire quel che resta del ponte Morandi e ricostruirne uno nuovo. Lo ha detto a In mezz'ora in piu' su Rai Tre il sindaco di Genova e commissario straordinario per la ricostruzione, Marco Bucci. Tutto dipende, ha spiegato, da quando l'area interessata dal crollo del 14 agosto scorso sara' dissequestrata dalla magistratura. "Dal momento in cui verra' dissequestrato possiamo demolirlo e ricostruirlo in un tempo variabile dai 12 ai 15 mesi. Nel frattempo costituiremo un team di esperti e riusciremo ad arrivare al committente o al gurppo di committenti" incaricati di costruire la nuova opera. Il decreto che dalla prossima settimana sara' all'esame del Parlamento contiene alcuni punti importanti rispetto alla prima versione, ha poi sottolineato Bucci a partire "dal valore degli espropri per le case degli sfollati".