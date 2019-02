Ponte Morandi, Conte: "In piedi entro fine anno, a inizio 2020"

Oggi lo smontaggio del moncone Ovest del ponte Morandi. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli presenti sul luogo.

Le parole del Premier Conte in visita al cantiere del Ponte Morandi

"Ci eravamo impegnati perche' questa ricostruzione avvenisse entro il 2019: possiamo confidare che il ponte sara' in piedi entro la fine anno. Bisognera' attendere i primi mesi 2020 per l'inaugurazione". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, dopo aver visitato il cantiere di demolizione del Morandi. Conte ha aggiunto che "siamo tutti determinati a raggiungere questo obiettivo: lavoreremo tutti verso stesso obiettivo questo significa fare sistema, sistema Italia". "Oggi inizia l'operazione di demolizione del ponte, e' un giorno importante perche' scandiano il primo passo di un percorso che speriamo sia il piu' breve possibile". Il premier ha aggiunto: "L'importante e' che si prosegua modo spedito, che la nostra forza come sistema Italia venga fuori in tutta la sua ampiezza e il mondo ci possa ammirare in questa attivita' di ricostruzione".

Le parole del ministro delle infrastrutture Toninelli in visita al cantiere del Ponte Morandi

Sul luogo presente anche il Ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, che commenta così la previsione sulla ricostruzione del ponte Morandi: "Stiamo cercando di chiudere per quanto possibile questa ferita. Però oggi iniziare a vedere che, a distanza di pochi mesi, a fine anno sarà in piedi e a inizio anno prossimo potrà essere finalmente collaudato e riaperto, penso che sia uno slancio positivo per tutta l'Italia". E ancora, conclude:

