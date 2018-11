Ponte Morandi, l'ingegnere: "Crollo forse per la caduta di una bobina da tir"

Una bobina di acciaio caduta da un tir potrebbe aver fatto causato il crollo del ponte Morandi. Lo sostiene Agostino Marioni, ingegnere ex presidente della società Alga che si occupò dei lavori di rinforzo della pila 11 nel '93. "In un primo momento avevo pensato che la causa del crollo del ponte Morandi fosse la corrosione degli stralli - ha spiegato -. Poi vedendo alcuni video ho iniziato a ipotizzare che a far collassare il viadotto potrebbe essere stata la caduta del rotolo di acciaio trasportato dal camion passato pochi secondi prima".