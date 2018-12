Ponte Morandi, l'ex ministro Delrio in Procura

"Tutti questi documenti sono rimasti a livello tecnico, quindi io non riesco a dare informazioni perché non ne ero a conoscenza. Come al solito i progetti rimangono a livello della direzione di vigilanza quindi su queste cose non potevo fornire alcun chiarimento". Così Graziano Delrio, ex ministro alle Infrastrutture dal 2015 al giugno di quest'anno, oggi all'uscita da Palazzo di Giustizia di Genova dopo essere stato sentito, in qualità di persona informata sui fatti, dalla procura nel quadro dell'inchiesta sul crollo di ponte Morandi. Delrio ha risposto ai giornalisti che chiedevano se sapeva della relazione del febbraio scorso sul progetto di retrofitting del viadotto Polcevera che evidenziava le criticità sul ponte e perché non fosse stata aumentata la vigilanza."Non mi è stato chiesto - ha spiegato - ma ho detto che, come in tutte le strutture ministeriali, vi è sicuramente una difficoltà di personale. Noi abbiamo richiesto e ottenuto 270 assunzioni tra il 2015, quando sono arrivato, fino allo sblocco delle assunzioni: 130 sono già state fatte e altre verranno fatte. Quindi il problema del potenziamento degli uffici ministeriali esiste sicuramente".